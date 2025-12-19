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19 декабря 2025, 10:30

Кубок Содружества, этап в Чайковском: онлайн-трансляция спринта

Спринтерская гонка в рамках 3-го этапа в Чайковском 19 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Мужская и женская спринтерская гонка в рамках 3-го этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона 2025/26 состоится в Чайковском в пятницу, 19 декабря. «СЭ» публикует расписание турнира.

Расписание спринта в рамках 3-го этапа в Чайковском

19 декабря, пятница

9.00. Мужчины. Спринт, 10 км

11.30. Женщины. Спринт, 7.5 км

Время начала — московское.

3-й этап в Чайковском пройдет с 19 по 21 декабря.

Где смотреть

В прямом эфире гонки покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть Кубок Содружества можно в приложении VK Видео (трансляция будет без комментатора).

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