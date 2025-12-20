Кубок Содружества, этап в Чайковском: онлайн-трансляция гонки преследования

Гонка преследования в рамках 3-го этапа Кубка Содружества по биатлону состоится в Чайковском 20 декабря

Мужская и женская гонки преследования в рамках 3-го этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона 2025/26 состоится в Чайковском в субботу, 20 декабря. «СЭ» публикует расписание турнира.

Расписание гонки преследования в рамках 3-го этапа в Чайковском

20 декабря, суббота

9.00. Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

11.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

Время начала — московское.

3-й этап в Чайковском пройдет с 19 по 21 декабря.

Где смотреть Кубок Содружества

В прямом эфире гонки покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть Кубок Содружества можно в приложении VK Видео (трансляция будет без комментатора).