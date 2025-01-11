Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке России в Рязани
Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России в Рязани.
Дистанция гонки была сокращена с 12,5 км до 7,5 км из-за погодных условий.
30-летний спортсмен с одним промахом финишировал с результатом 20 минут 3 секунды.
Второе место занял белорус Антон Смольский, отставший от лидера на 18,1 секунды. Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (+33,0).
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап. Рязань
Мужчины. Гонка преследования
1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 20.03,0 (1 промах)
2. Антон Смольский (Белоруссия) — +18,1 (1)
3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — +33,0 (3)
4. Максим Воробей (Белоруссия) — 44,2 (3)
5. Антон Бабиков (Башкортостан) — 48,8 (2)
6. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 59,2 (6)
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