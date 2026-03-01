Кубок России по биатлону в Златоусте: онлайн-трансляция масс-старта (женщины, мужчины)
1 марта состоится женский и мужской масс-старт в Кубке России по биатлону
В воскресенье, 1 марта, состоится женский и мужской масс-старт в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону 2026. Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). «СЭ» публикует расписание.
Расписание Кубка России по биатлону 2026 на 1 марта
11.00. Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км
13.00. Мужчины. Масс-cтарт, 15 км
Время начала гонок — московское.
Где смотреть трансляции
В прямом эфире трансляцию Кубка России по биатлону 2026 покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».
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