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1 марта, 08:00

Кубок России по биатлону в Златоусте: онлайн-трансляция масс-старта (женщины, мужчины)

1 марта состоится женский и мужской масс-старт в Кубке России по биатлону
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Колотов.
Фото СБР

В воскресенье, 1 марта, состоится женский и мужской масс-старт в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону 2026. Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). «СЭ» публикует расписание.

Расписание Кубка России по биатлону 2026 на 1 марта

11.00. Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

13.00. Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Время начала гонок — московское.

Где смотреть трансляции

В прямом эфире трансляцию Кубка России по биатлону 2026 покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Также следить за гонками можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

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