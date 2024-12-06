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Кубок России по биатлону в Ханты-Мансийске: смотреть трансляцию спринта

2-й этап Кубка России по биатлону стартует в Ханты-Мансийске 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский/СБР

2-й этап Кубка России по биатлону стартует в Ханты-Мансийске в пятницу, 6 декабря. В программе первого соревновательного дня — спринт 7,5 км у женщин и 10 км у мужчин.

Гонки у женщин начнутся в 8.30 по московском времени, у мужчин — в 11.30 мск.

В России в прямом эфире следить за Кубком России можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». В Белоруссии гонки покажут на телеканале «Беларусь 5».

2-й этап Кубка России в Ханты-Мансийские завершится в воскресенье, 8 декабря. В программе — гонка преследования и масс-старт.

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