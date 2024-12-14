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Кубок России по биатлону: смотреть трансляцию спринта

Кубок России проходит в Ижевске 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Третий этап Кубка России по биатлону проходит на базе биатлонного комплекса имени А.М. Демидова в Ижевске, Удмуртская Республика. В четверг, 12 декабря, были проведены индивидуальные гонки в зачет чемпионата России. В субботу, 14 декабря, состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Расписание 14 декабря (суббота) на третьем этапе Кубка России в Ижевске (время — московское):

10.00. Мужчины. 10 км, спринт

13.00. Женщины. 7,5 км, спринт

В прямом эфире гонки в Ижевске транслируют на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Планета». В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».

В забеге у мужчин примет участие 69 спортсменов, у женщин — 39.

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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