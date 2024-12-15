Кубок России по биатлону: смотреть трансляцию гонки преследования

Третий этап Кубка России по биатлону проходит в Ижевске

Третий этап Кубка России по биатлону проходит в Ижевске (Удмуртская Республика) на базе биатлонного комплекса имени А.М. Демидова. В четверг, 12 декабря были проведены индивидуальные гонки в зачет чемпионата России, в субботу, 14 декабря — спринтерские гонки, а 15 декабря состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

Расписание 15 декабря (воскресенье) на третьем этапе Кубка России в Ижевске:

10.00. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования

12.00. Женщины. 10 км, гонка преследования

Транслировать гонки в прямом эфире будут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Планета». Для жителей Белоруссии трансляция пройдет на телеканале «Беларусь 5».