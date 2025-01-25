Кубок России по биатлону: смотреть спринтерскую гонку

25 января на Кубке России по биатлону состоятся две спринтерские гонки

На этапе Кубка России по биатлону в Демино в субботу, 25 января, состоятся две спринтерские гонки.

Расписание гонок Кубка России в Демино 25 января (суббота)

10:00. Мужчины. Спринт. 10 км

13:50. Женщины. Спринт. 7,5 км

В прямом эфире гонки показывает «Матч ТВ» и сообщество СБР на платформе VK Видео, трансляции также доступны на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Начало трансляции мужского спринта — в 9.30 по московскому времени, женского — в 13.40.

23 января в Демино прошли две индивидуальные гонки в зачет чемпионата России. У мужчин победу одержал Карим Халили, тройку дополнили Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. У женщин первое место заняла Виктория Сливко, второй и третьей стали Анастасия Шевченко и Виктория Метеля.