Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:15

Кубок России по биатлону: смотреть масс-старт

Масс-старт в рамках 5-го этапа Кубка России по биатлону состоится 26 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристина Резцова.
Фото СБР

В воскресенье, 26 января, состоится масс-старт в рамках 5-го этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в Демино (Ярославская область). Публикуем расписание соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание масс-старта Кубка России в Демино

26 января, воскресенье

11.30. Мужчины. Масс-старт. 15 км

14:30. Женщины. Масс-старт. 10 км

В прямом эфире смотреть гонки бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в официальном сообществе СБР на платформе VK Видео. Также трансляции доступны и на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала) по платной подписке. Начало трансляции мужского масс-старта — в 11.15 по московскому времени, женского — в 14.20.

Биатлон
Читайте также
СКА подавил «сборную мира», зрители спасли «Трактор» от поражения. Что произошло в КХЛ 25 января
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
В Москве обновили правила пользования метро
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев считает странным решение братьев Бе завершить карьеры за год до Олимпиады

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости