Серохвостов выиграл гонку преследования на Кубке России

Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

25-летний спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 33 минуты 33,5 секунды. Вторым стал Никита Поршнев, отставший от лидера на 24,3 секунды. Третье место занял белорус Антон Смольский (+29,4).

Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 33.33,5 (1 промах)

2. Никита Поршнев — +24,3 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — +29,4 (1)

4. Эдуард Латыпов — +52,9 (3)

5. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +1.07,0 (2)

6. Виктор Плицев — +1.17,8 (3)