Халили одержала победу в гонке преследования на Кубке России в Рязани
Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России-2024/25.
Дистанция гонки была сокращена с 10 км до 7,5 км из-за погодных условий.
Халили показала время 22 минуты 05,07 секунды, допустив 3 промаха.
Второе место заняла Полина Плюснина (+9,3, 0 промахов). Третьей стала Виктория Метеля (+38,3; 5).
12 декабря на четвертом этапе Кубка России пройдут суперспринты.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап. Рязань
Женщины. Гонка преследования
1. Анастасия Халили (Московская область) — 22 минуты 05,07 (3 промаха)
2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) +9,3 (0)
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) +38,3 (5)
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