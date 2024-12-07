Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке России в Ханты-Мансийске

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

24-летняя спортсменка показала время 29 минут 18,7 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Зырянова, отставшая от лидера на 7,0 секунды. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева (+13,1).

Также 7 декабря состоится гонка преследования у мужчин. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Женщины

1. Наталия Шевченко — 29.18,7 (1 промах)

2. Анастасия Зырянова — отставание +7.0 (1)

3. Тамара Дербушева — +13,1 (1)

4. Виктория Метеля — +22,2 (1)

5. Анастасия Гришина — +24,5 (2)

6. Полина Плюснина — +24,7 (1)