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13 декабря 2025, 09:56

Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка России в Тюмени

Сергей Ярошенко
Наталия Шевченко.
Фото СБР

Наталия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 33,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место с отставание в 9,5 секунды заняла Ирина Казакевич, также не допустившая ни одного промаха. Третью строчку заняла Юлия Коваленко (+25,5, 0).

13 декабря пройдет спринтерская гонка у мужчин. Начало гонки — в 11.30 по московскому времени.

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Ирина Казакевич
Биатлон
Наталия Шевченко
Юлия Коваленко
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