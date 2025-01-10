Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:55

Белорус Лазовский выиграл спринт на четвертом этапе Кубка России в Рязани

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал лучшим в спринте на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

Он преодолел 10 км за 22 минуты 34,6 секунды и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял Карим Халили (+23,8; 0 промахов), третье — Антон Бабиков (+27,1; 0).

10 января в Рязани также пройдет женский спринт. Начало — в 14.00 по московскому времени. 11 января в Кубке России состоятся гонки преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Мужчины. Спринт

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 22 минуты 34,6 (0 промахов)

2. Карим Халили (Москва) +23,8 (0)

3. Антон Бабиков (Башкортостан) +27,1 (0)

Биатлон
Антон Бабиков
Дмитрий Лазовский
Карим Халили
Читайте также
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Министр обороны Украины анонсировал военный план Киева на 2025 год
Подросток с молотком и жидкостью для розжига ворвался в школу Курска
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию спринта

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости