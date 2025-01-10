Белорус Лазовский выиграл спринт на четвертом этапе Кубка России в Рязани

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал лучшим в спринте на четвертом этапе Кубка России в Рязани.

Он преодолел 10 км за 22 минуты 34,6 секунды и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял Карим Халили (+23,8; 0 промахов), третье — Антон Бабиков (+27,1; 0).

10 января в Рязани также пройдет женский спринт. Начало — в 14.00 по московскому времени. 11 января в Кубке России состоятся гонки преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Мужчины. Спринт

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 22 минуты 34,6 (0 промахов)

2. Карим Халили (Москва) +23,8 (0)

3. Антон Бабиков (Башкортостан) +27,1 (0)