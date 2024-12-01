Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Сборная Белоруссии стала победителем смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский преодолели дистанцию 1 час 6 минут 45,8 секунды, использовав девять дополнительных патронов.
Второе место заняла команда ХМАО-Югры (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев), отставшая от лидеров на 0,2 секунды. Третьими стали представители Свердловской области (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин).
Биатлон. Кубок России
Первый этап. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
1. Белоруссия-1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский) — 1:06.45,8 (0+9)
2. ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — +0,2 (0+5)
3. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин) — +32,6 (0+11)
4. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов) — +1.15,3 (1+9)
5. Тюменская область-1 (Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын) — +3.08,2 (2+9)
6. Красноярский край-1 (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Кирилл Киливнюк, Евгений Сидоров — +3.09,7 (1+9)