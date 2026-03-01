Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России в Златоусте

Биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на финальном этапе Кубка России в Златоусте.

27-летний спортсмен допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 54,2 секунды.

Второе место занял Эдуард Латыпов, который уступил лидеру 0,3 секунды. Третьим стал Антон Бабиков (+19,7).

Кубок России по биатлону-2025/26. 4-й этап. Златоуст

Мужчины, масс-старт

1. Карим Халили — 38.54,2 (2 промаха)

2. Эдуард Латыпов +0,3 (1)

3. Антон Бабиков +19,7 (2)