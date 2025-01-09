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Кубок России по биатлону: расписание и где смотреть четвертый этап в Рязани

Четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет с 10 по 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото СБР, Telegram

Четвертый этап Кубка России принимает база биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязани. В пятницу, 10 января, будут проведены спринты, в субботу, 11 января, — гонки преследования, а в воскресенье, 12 января, состоятся суперспринты у мужчин и женщин.

Расписание третьего этапа Кубка России-2024/25 в Рязани (время — московское):

10 января, пятница

11.00. Мужчины. 10 км, спринт

14.00. Женщины. 7,5 км, спринт

11 января, суббота

11.00. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования

14.00. Женщины. 10 км, гонка преследования

12 января, воскресенье

14.00. Мужчины. Суперспринт

14.30. Женщины. Суперспринт

В прямом эфире гонки в Рязани будут транслировать на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».

У мужчин лидером общего зачета Кубка России по биатлону является Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), у женщин — Наталия Шевченко (Свердловская область).

Биатлон
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