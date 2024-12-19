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Кубок России по биатлону: расписание гонок третьего этапа в Чайковском

20 декабря начнется третий этап Кубка России по биатлону
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото СБР, Telegram

Третий этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в Чайковском с 20 по 22 декабря. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону (московское время):

20 декабря, пятница

  • 09.30. Спринт. 10 км. Мужчины
  • 12.30. Спринт. 7,5 км. Женщины

21 декабря, суббота

  • 09.30. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины
  • 12.00. Гонка преследования. 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

  • 09.30. Масс-старт. 15 км. Мужчины
  • 11.50. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

В прямом эфире гонки будет показывать канал «Матч ТВ».

Перед началом третьего этапа Кубка Содружества в зачете среди мужчин лидирует Антон Смольский, а среди женщин — Тамара Дебрушева.

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