Кубок России по биатлону: расписание гонок третьего этапа в Чайковском

20 декабря начнется третий этап Кубка России по биатлону

Третий этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в Чайковском с 20 по 22 декабря. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону (московское время):

20 декабря, пятница

09.30. Спринт. 10 км. Мужчины

Спринт. 10 км. Мужчины 12.30. Спринт. 7,5 км. Женщины

21 декабря, суббота

09.30. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины

12.00. Гонка преследования. 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

09.30. Масс-старт. 15 км. Мужчины

11.50. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

В прямом эфире гонки будет показывать канал «Матч ТВ».

Перед началом третьего этапа Кубка Содружества в зачете среди мужчин лидирует Антон Смольский, а среди женщин — Тамара Дебрушева.