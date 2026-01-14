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Кубок России по биатлону: расписание гонок этапа в Демино

Опубликовано расписание 3-го этапа Кубка России по биатлону в Демино
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Поварницын.
Фото Getty Images

3-й этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2025/2026 пройдет пройдет в Демино с 16 по 18 января. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 3-го этапа Кубка России по биатлону в Демино

16 января, пятница

11.00. Мужчины. Спринт

14.00. Женщины. Спринт

17 января, суббота

11.30. Мужчины. Гонка преследования

14.45. Женщины. Гонка преследования

18 января, воскресенье

11.30. Мужчины. Большой масс-старт

14.00. Женщины. Большой масс-старт

Где смотреть

В прямом эфире Кубок России по биатлону покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Планета», сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

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