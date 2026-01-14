Кубок России по биатлону: расписание гонок этапа в Демино
Опубликовано расписание 3-го этапа Кубка России по биатлону в Демино
3-й этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2025/2026 пройдет пройдет в Демино с 16 по 18 января. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 3-го этапа Кубка России по биатлону в Демино
16 января, пятница
11.00. Мужчины. Спринт
14.00. Женщины. Спринт
17 января, суббота
11.30. Мужчины. Гонка преследования
14.45. Женщины. Гонка преследования
18 января, воскресенье
11.30. Мужчины. Большой масс-старт
14.00. Женщины. Большой масс-старт
Где смотреть
В прямом эфире Кубок России по биатлону покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Планета», сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.
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