Кубок России по биатлону, этап в Тюмени: трансляция индивидуальной гонки у женщин
Стартовала индивидуальная гонка у женщин в рамках Кубка России по биатлону
Индивидуальная гонка 15 км у женщин в рамках 2-го этапа Кубка России по биатлону в Тюмени сезона-2025/26 пройдет в четверг, 11 декабря. Начало — в 10.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию гонки можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Арена» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлон на сайте «СЭ».
Альфа-Банк Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 стартовал в Ханты-Мансийске 27 ноября и завершится в Златоусте 1 марта. 2-й этап в Тюмени пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года.
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