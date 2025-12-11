Кубок России по биатлону, этап в Тюмени: трансляция индивидуальной гонки у женщин

Стартовала индивидуальная гонка у женщин в рамках Кубка России по биатлону

Индивидуальная гонка 15 км у женщин в рамках 2-го этапа Кубка России по биатлону в Тюмени сезона-2025/26 пройдет в четверг, 11 декабря. Начало — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию гонки можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Арена» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлон на сайте «СЭ».