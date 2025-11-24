Кубок России по биатлону: даты и места проведения этапов в сезоне-2025/26
Альфа-Банк Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 стартует в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года и завершится в Златоусте 1 марта 2026-го. «СЭ» публикует расписание всех этапов турнира.
1-й этап в Ханты-Мансийске
27 ноября, четверг
10.00. Женщины. Спринт, 7,5 км
28 ноября, пятница
10.00. Мужчины. Спринт, 10 км
29 ноября, суббота
9.30. Смешанная эстафета. Сингл-микст, 1 x 6 + 1 x 7.5 км
30 ноября, воскресенье
9.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км
12.30. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
2-й этап в Тюмени
11 декабря, четверг
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
13 декабря, суббота
Женщины. Спринт, 7,5 км
Мужчины. Спринт, 10 км
14 декабря, воскресенье
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
Мужчины. Масс-старт, 15 км
3-й этап в Демино
16 января, пятница
Мужчины. Спринт, 10 км
Женщины. Спринт, 7,5 км
17 января, суббота
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
Женщины. Гонка преследования, 10 км
18 января, воскресенье
Мужчины. Масс-старт, 15 км
Женщины. Масс-старт, 12 км
Финальный этап в Златоусте
26 февраля, четверг
Женщины. Спринт, 7,5 км
27 февраля, пятница
Мужчины. Спринт, 10 км
28 февраля, суббота
Женщины. Гонка преследования, 10 км
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1 марта, воскресенье
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
Мужчины. Масс-старт, 15 км