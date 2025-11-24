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24 ноября 2025, 14:25

Кубок России по биатлону: даты и места проведения этапов в сезоне-2025/26

Опубликовано расписание Кубка России по биатлону сезона-2025/26
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Смольский.
Фото Global Look Press

Альфа-Банк Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 стартует в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года и завершится в Златоусте 1 марта 2026-го. «СЭ» публикует расписание всех этапов турнира.

1-й этап в Ханты-Мансийске

27 ноября, четверг

10.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября, пятница

10.00. Мужчины. Спринт, 10 км

29 ноября, суббота

9.30. Смешанная эстафета. Сингл-микст, 1 x 6 + 1 x 7.5 км

30 ноября, воскресенье

9.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

12.30. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

2-й этап в Тюмени

11 декабря, четверг

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

13 декабря, суббота

Женщины. Спринт, 7,5 км

Мужчины. Спринт, 10 км

14 декабря, воскресенье

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

Мужчины. Масс-старт, 15 км

3-й этап в Демино

16 января, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7,5 км

17 января, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

Женщины. Гонка преследования, 10 км

18 января, воскресенье

Мужчины. Масс-старт, 15 км

Женщины. Масс-старт, 12 км

Финальный этап в Златоусте

26 февраля, четверг

Женщины. Спринт, 7,5 км

27 февраля, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

28 февраля, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1 марта, воскресенье

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

Мужчины. Масс-старт, 15 км

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