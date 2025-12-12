Кубок России, этап в Тюмени: трансляция индивидуальной гонки у мужчин

Индивидуальная гонка у мужчин в рамках 2-го этапа Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет 12 декабря

Индивидуальная гонка (15 км) у мужчин в рамках 2-го этапа Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет в пятницу, 12 декабря. Начало — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию гонки можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Начало трансляции — в 9.30 мск.

Следить за новостями и результатами гонок можно в разделе биатлон на сайте «СЭ».

Альфа-Банк Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 стартовал в Ханты-Мансийске 27 ноября и завершится в Златоусте 1 марта. 2-й этап в Тюмени проходит с 11 по 14 декабря 2025 года.