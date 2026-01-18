Кубок России, этап в Демино: онлайн-трансляция большого масс-старта (мужчины)

Мужской масс-старт в рамках Кубка России по биатлону в Демино пройдет 18 января

Мужской большой масс-старт в рамках 3-го этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2025/26 пройдет в воскресенье, 18 января. Гонка пройдет в Демино (Рыбинский район, Ярославская область). Начало — в 11.30 по московскому времени.

В прямом эфире Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Планета» и на сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

Следить за новостями и результатами Кубка России можно в разделе Биатлон на сайте «СЭ».

3-й этап Кубка России по биатлону в Демино стартовал 16 января и завершится 18 января.