Биатлон
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Кубок России
Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

18 января, 08:30

Кубок России, этап в Демино: онлайн-трансляция большого масс-старта (мужчины)

Мужской масс-старт в рамках Кубка России по биатлону в Демино пройдет 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Поварницын.
Фото Getty Images

Мужской большой масс-старт в рамках 3-го этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2025/26 пройдет в воскресенье, 18 января. Гонка пройдет в Демино (Рыбинский район, Ярославская область). Начало — в 11.30 по московскому времени.

В прямом эфире Кубок России по биатлону сезона 2025/2026 можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Планета» и на сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

Следить за новостями и результатами Кубка России можно в разделе Биатлон на сайте «СЭ».

3-й этап Кубка России по биатлону в Демино стартовал 16 января и завершится 18 января.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Биатлон
Читайте также
Что произошло за ночь 31 июля. Главное
Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ-2027. ИИХФ продлила отстранение — теперь ФХР идет в CAS
Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Воронежской областью за ночь
«Спартак» отказался от Артема, «Факел» готов его принять, но сам игрок хочет остаться в Москве. Где в итоге окажется Дзюба и действительно ли может завершить карьеру
УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира
Эксперт дал советы по выбору отделки в новостройке
Популярное видео
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Резцова победила в гонке преследования на этапе Кубка России в Демино, Халили — вторая

Кубок России, этап в Демино: онлайн-трансляция большого масс-старта (женщины)
Новости
RSS RSS
Все новости