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Сегодня, 17:44

Эрик Перро выиграл масс-старт на Кубке мира в Контиолахти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французский биатлонист Эрик Перро стал победителем масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

23-летний спортсмен с одним промахом преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 12,9 секунды.

Вторым стал еще один француз Кантен Фийон Майе, отставший от лидера на 9,1 секунды. Тройку призеров замкнул норвежец Стурла Лагрейд (+11,5).

Кубок мира. Первый этап. Контиолахти

Масс-старт

Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) — 37.12,9 (1 промах)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — +9,1 (3)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) — +11,5 (2)

4. Данило Ритмюллер (Германия) — +17,7 (1)

5. Вебьорн Серум (Норвегия) — +34,6 (3)

6. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +45,4 (2)

Биатлон
Кантен Фийон Майе
Штурла Легрейд
Эрик Перро
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