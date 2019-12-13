Кубок мира по биатлону, этап в Хохфильцене: расписание

В австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону-2019/20.

В первый день состоятся спринтерские гонки. В субботу женщины проведут эстафету, а мужчины — гонку преследования. В воскресенье — наоборот, у женщин назначена гонка преследования, а у мужчин — эстафета.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции всех стартов.

Расписание этапа Кубка мира в Хохфильцене (время московское)

13 декабря, пятница

13:30. Женщины. Спринт

16:20. Мужчины. Спринт

14 декабря, суббота

13:30. Женщины. Эстафета

16:55. Мужчины. Гонка преследования

15 декабря, воскресенье

14:00. Женщины. Гонка преследования

16:15. Мужчины. Эстафета

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты