Кубок мира по биатлону, этап в Хохфильцене: расписание
В австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону-2019/20.
В первый день состоятся спринтерские гонки. В субботу женщины проведут эстафету, а мужчины — гонку преследования. В воскресенье — наоборот, у женщин назначена гонка преследования, а у мужчин — эстафета.
«СЭ» проведет онлайн-трансляции всех стартов.
Расписание этапа Кубка мира в Хохфильцене (время московское)
13 декабря, пятница
13:30. Женщины. Спринт
16:20. Мужчины. Спринт
14 декабря, суббота
13:30. Женщины. Эстафета
16:55. Мужчины. Гонка преследования
15 декабря, воскресенье
14:00. Женщины. Гонка преследования
16:15. Мужчины. Эстафета
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.
Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты