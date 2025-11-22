Биатлон
Сегодня, 10:45

Серохвостов выиграл масс-старт на Кубке лиги клубного биатлона

Алина Савинова
Даниил Серохвостов.
Фото Союз биатлонистов России

Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем масс-старта на 12,5 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

26-летний спортсмен допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 33 минуты 19,4 секунды.

Второе место занял белорус Антон Смольский с отставанием в +2,8 секунды. На его счету также два промаха. Тройку призеров замкнул еще один представитель России Карим Халили (+10,0 секунд; 0 промахов).

В 12.00 по московскому времени состоится женский масс-старт.

Антон Смольский
Даниил Серохвостов
Карим Халили
Биатлон
Латыпов: «Глазами у себя в сознании пробегал олимпийскую трассу в Антхольце»

Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России

