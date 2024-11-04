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Кубок и чемпионат России по биатлону: расписание сезона-2024/25

В России и Белоруссии начнется новый биатлонный сезон
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ноябре в России начинется биатлонный сезон-2024/25. В его рамках пройдут этапы Кубка и чемпионат России, а также Кубка Содружества.

Расписание Кубка и чемпионата России, сезон-2024/25:

  • 29 ноября — 1 декабря 2024 года: Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск
  • 6 — 8 декабря: Кубок России, 2-й этап, Ханты Мансийск
  • 12 — 15 декабря: Кубок + чемпионат Росии, 3-й этап, Ижевск
  • 10 — 12 января 2025 года: Кубок России, 4-й этап, Рязань
  • 23 — 26 января: Кубок + чемпионат России, 5-й этап, Демино
  • 7 — 9 марта: Кубок России, 6-й этап, Златоуст
  • 13 — 16 марта: чемпионат России, Тюмень
  • 19 — 20 марта: чемпионат России, Уват
  • 26 — 30 марта: чемпионат России, Ханты-Мансийск

Гонки Кубка Содружества с участием биатлонистов из России и Белоруссии пройдут: ноябрьский этап — в Ханты-Мансийске, декабрьский — в Чайковском, январский — в Демино, февральский — в Сочи, апрельский — в Мурманске.

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