Сегодня, 12:38

Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке лиги клубного биатлона

Алина Савинова
Виктория Метеля.
Фото Союз биатлонистов России

Россиянка Виктория Метеля выиграла масс-старт на 10 км на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске.

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 46,1 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Кристина Резцова с отставанием в +7,2 секунды, на счету которой два промаха. Тройку замкнула Анастасия Халили (+14,4 секунды; 4 промаха).

Ранее у мужчин в масс-старте победил Даниил Серохвостов. Вторым стал белорус Антон Смольский, третьим — Карим Халили.

Анастасия Халили (Гореева)
Кристина Резцова
Биатлон
Виктория Метеля
  • Николай Шибаев

    Почему зачастили укорачивать дистанции и штрафкруги? Для чего? Есть же международные стандарты. Дикость какая...

    22.11.2025

    • Губерниев считает, что интерес к биатлону снизился по сравнению с временами Кубка мира

