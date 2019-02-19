Комментатор Леонид Народицкий – о чемпионате Европы по биатлону: "Попробуем с Заниным заменить Губерниева"

В Минске в спорткомплексе "Раубичи" 20 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону. В полном объеме в прямом эфире турнир покажет холдинг "Матч ТВ". Комментировать биатлон вместо Дмитрия Губерниева, улетевшего на чемпионат мира по лыжным гонкам в Австрию, будет Леонид Народицкий.

– На чемпионате Европы Дмитрия Губерниева буду заменять я, – подтвердил Народицкий. – Правда, пока до сих пор непонятно с места событий или из московской студии. Это не от меня зависит. Я готов работать там, где решит руководство. Наш холдинг покажет все восемь гонок в прямом эфире.

– Будут ли на чемпионате Европы флэш-интервью и прямые включения?

– В связке со мной будет работать корреспондент Дмитрий Занин. Мы постараемся сделать все, чтобы наши зрители получили максимально возможное количество информации и по ходу гонок, и после них. У нас запланированы интервью и со спортсменами, и с тренерами, а также прямые включения во время программы "Все на матч". Будем давать всю информацию в режиме онлайн. (Андрей Шитихин)

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля

Расписание турнира

20 февраля, среда

16.00 – индивидуальная гонка, мужчины

19.30 – индивидуальная гонка, женщины

21 февраля, четверг

16.00 – сингл-микст

19.00 – смешанная эстафета

23 февраля, суббота

11.00 – спринт, мужчины

14.00 – спринт, женщины

24 февраля, воскресенье

11.00 – пасьют, мужчины

13.00 – пасьют, женщины

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