Комментатор Леонид Народицкий – о чемпионате Европы по биатлону: "Попробуем с Заниным заменить Губерниева"

В Минске в спорткомплексе "Раубичи" 20 февраля стартует чемпионат Европы по биатлону. В полном объеме в прямом эфире турнир покажет холдинг "Матч ТВ". Комментировать биатлон вместо Дмитрия Губерниева, улетевшего на чемпионат мира по лыжным гонкам в Австрию, будет Леонид Народицкий.
– На чемпионате Европы Дмитрия Губерниева буду заменять я, – подтвердил Народицкий. – Правда, пока до сих пор непонятно с места событий или из московской студии. Это не от меня зависит. Я готов работать там, где решит руководство. Наш холдинг покажет все восемь гонок в прямом эфире.
– Будут ли на чемпионате Европы флэш-интервью и прямые включения?
– В связке со мной будет работать корреспондент Дмитрий Занин. Мы постараемся сделать все, чтобы наши зрители получили максимально возможное количество информации и по ходу гонок, и после них. У нас запланированы интервью и со спортсменами, и с тренерами, а также прямые включения во время программы "Все на матч". Будем давать всю информацию в режиме онлайн. (Андрей Шитихин)
Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля
Расписание турнира
20 февраля, среда
16.00 – индивидуальная гонка, мужчины
19.30 – индивидуальная гонка, женщины
21 февраля, четверг
16.00 – сингл-микст
19.00 – смешанная эстафета
23 февраля, суббота
11.00 – спринт, мужчины
14.00 – спринт, женщины
24 февраля, воскресенье
11.00 – пасьют, мужчины
13.00 – пасьют, женщины