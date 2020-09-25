Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала судебный процесс в CAS.

В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой.

«Я негодую по поводу правосудия — кто платит, тот музыку и заказывает? Я поняла, что в этом мире я крошечная песчинка, и поэтому большое спасибо, что добрые люди помогли — Михаил Дмитриевич Прохоров, Сергей Кущенко, наша команда юристов, близкие, семья. Непростое время было, но мы его прошли все вместе», — сказала Вилухина в интервью ТАСС.

«Повторюсь, финансовую сторону я бы не смогла потянуть — на защиту потрачены сумасшедшие деньги. И пугает, что если нет финансовых ресурсов на юристов, адвокатов — значит по умолчанию были бы виноваты. К счастью, Михаил Дмитриевич помог, вел нас от начала и до конца в этом деле и будет продолжать помогать. Спасибо ему огромное, что отстояли одно серебро, сейчас боремся за другое».