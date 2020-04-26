Круглов опроверг информацию, что он баллотируется на пост президента СБР
Серебряный призер Олимпиады-2006 и четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов заявил, что не планировал выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России.
— Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, — написал Круглов в Instagram. Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации.
На мой взгляд, потенциал развития федерации — в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды.
Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть чем-то полезны СБР, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта.
В СМИ появилась информация о моем выдвижении на пост президента СБР. Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность. Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации. На мой взгляд, потенциал развития федерации — в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть чем-то полезны СБР, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта. _ _ _ P. S. Хотел бы поблагодарить всех за слова поддержки и предложения помощи. Для меня это очень ценно и в равной степени ответственно. Но повторюсь, на данный момент информация о моем намерении выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР не соответствует действительности. Всем отличных выходных! Берегите себя и близких!