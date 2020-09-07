Кристина Резцова выступит на летнем чемпионате России

Биатлонистка Кристина Резцова готовится к сезону по индивидуальному плану и собирается выступить на летнем чемпионате России, сообщает ТАСС.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 19 по 22 сентября в Тюмени. На прошлой неделе старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отметил, что не отслеживает подготовку Резцовой к сезону, поскольку биатлонистка не выходит на связь.

Биатлонистка была в составе сборной России на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце, однако по решению бывшего тренерского штаба команды не выступила ни в одной гонке турнира.