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Кристина Резцова выступит на летнем чемпионате России

12:38
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Биатлонистка Кристина Резцова готовится к сезону по индивидуальному плану и собирается выступить на летнем чемпионате России, сообщает ТАСС.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 19 по 22 сентября в Тюмени. На прошлой неделе старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отметил, что не отслеживает подготовку Резцовой к сезону, поскольку биатлонистка не выходит на связь.

Биатлонистка была в составе сборной России на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце, однако по решению бывшего тренерского штаба команды не выступила ни в одной гонке турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9389151

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