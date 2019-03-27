Кристина Резцова: "С состоянием трассы в Тюмени на так все плохо. Вот в Мартелле был ужас!"

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что трасса в Тюмени является приемлемой для соревнований. С 28 марта по 4 апреля в этом городе пройдет чемпионат России.

- В Тюмени – весна, погода – огонь. Но с состоянием трассы не так все плохо, как я думала, - приводит слова Резцовой "Тюменская Арена". - Вот недавно мы бежали финальный этап Кубка IBU в итальянском Мартелле. Вот там был ужас! Жарко, плюс десять градусов, мы штаны подворачивали до колена. Каша на трассе – с первого круга. И ничего не изменить. В "Жемчужине Сибири" же в лесу тенек, трасса держится. Так что мы справимся.

Моя форма? Лучше ничего не буду говорить. Скажу, что хорошая – это будет не совсем правдой, плохая – подумают, что жалуюсь. Гонки покажут!

Напомним, 22-летняя Резцова заняла 46-е место в общем зачете Кубка IBU, набрав 154 очка.

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