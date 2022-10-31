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Сегодня, 20:20

Кристина Резцова пропустит биатлонный сезон из-за беременности

Иван Шитик
Корреспондент
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Кристина Резцова.
Фото СБР

Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит предстоящий зимний сезон по причине беременности. Об этом в Telegram-канале написал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Кристина Резцова пропустит сезон! Ибо вновь беременна. Кстати, очень своевременное решение Кристины», — написал Губерниев.

Напомним, что в феврале 2021 года Кристина Резцова родила дочь.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

Дмитрий Губерниев
Кристина Резцова
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