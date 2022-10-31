Кристина Резцова пропустит биатлонный сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит предстоящий зимний сезон по причине беременности. Об этом в Telegram-канале написал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Кристина Резцова пропустит сезон! Ибо вновь беременна. Кстати, очень своевременное решение Кристины», — написал Губерниев.

Напомним, что в феврале 2021 года Кристина Резцова родила дочь.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов по решению Международного союза биатлонистов (IBU).