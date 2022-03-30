Кристина Резцова побежит две гонки в один день на чемпионате России

Биатлонистка Кристина Резцова попала в заявку на две гонки чемпионата России, которые пройдут 31 марта.

Как сообщает пресс-служба СБР, спортсменка выступит в сингл-миксте в паре с Петром Пащенко, а также примет участие в смешанной эстафете. Помимо Резцовой в состав последней гонки вошли Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семен Сучилов.

Синг-микст начнется в 9:00 по московскому времени, а смешанная эстафета — в 11:30 мск.

Чемпионат России-2022 проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.