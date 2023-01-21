Кристина Резцова планирует возобновить выступление в следующем сезоне

Двукратный призер Олимпийский игр биатлонистка Кристина Резцова планирует возобновить выступление в следующем сезоне вне зависимости от того, будут ли сохраняться санкции в отношении российского спорта.

«Дело даже не в политике, все зависит от здоровья — от процесса восстановления после родов. Но сейчас торопиться особо некуда: если в прошлый раз [перед Олимпиадой в Пекине] ситуация была пан или пропал, то сейчас возвращение будет более постепенным.

Посмотрим, может, все пройдет и еще быстрее, но торопиться я не планирую, тем более что сейчас я должна родить попозже. Возможно, вернусь к летнему чемпионату России, а может, только к зимним стартам. Я уже скучаю по биатлону и искренне надеюсь, что в следующем сезоне вернусь», — сказала Резцова ТАСС.

26-летняя Резцовой ждет второго ребенка, первого биатлонистка родила за год до Олимпиады в Пекине, на которой она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.