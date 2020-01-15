Кристина Резцова: «Отставание стало для меня шоком»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спорстменка с одним промахом финишировала с 42-м результатом из 95 финишировавших биатлонисток.

— Причины отставания? Не могу ответить на этот вопрос. Для меня это тоже слегка шок, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — У меня и самочувствие было нормальное, и по трассе не чувствовала, что столько проигрываю. Я не понимала, откуда берутся секунды.

— Может, это лыжи?

— Да нет, уже на пристрелке была разбитая трасса. Не думаю, что у кого-то было преимущество.