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Сегодня, 11:45

Кристина Резцова отнесла себя в топ-4 биатлонисток России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады Кристина Резцова в интервью «СЭ» заявила, что входит в топ-4 биатлонисток России.

— Ты говорила, что твое поколение себя израсходовало. Действительно так думаешь?

— Да, сейчас, если посмотреть, очень много молодых девчонок, которые начинают бегать быстрее и сильнее нас, которые растут. Но все-таки, если говорить про стабильность, им еще есть чему у нас поучиться. Когда им нечему будет учиться, тогда нам пора будет заканчивать.

— Когда я прочитал слова про поколение, то подумал, что вроде совсем недавно ты выступала по юниорам на летнем чемпионате мира в Чайковском...

— Вот да, вроде бы недавно. Наш вид спорта не сказать, что сильно возрастной. Если взять некоторых уникумов, как Бьорндален, который бегал до 40 лет, то таких не очень много. 30-35 лет — это максимальный возраст, до которого стоит бегать. К сожалению, организм человека в функциональном плане уже не развивается в лучшую сторону. Поэтому молодые нас обыгрывают. Так что надо понимать, что век спортсмена короткий, но мы еще не закончили.

— Тренер Андрей Падин назвал свою четверку, которая может бороться за медали на Олимпиаде. Тебя он в четверку включил. Видишь ли ты сама себя в топ-4?

— Уже много людей обсуждали эти четверки. Это такой популярный вопрос. Но все-таки нужно судить не по этому году, а по следующему. Потому что один-два человека еще появляются. На данный момент из стабильных я бы в топ-4 себя отнесла, — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

Биатлон
Кристина Резцова
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