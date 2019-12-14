Российская биатлонистка Кристина Резцова после выступления на этапе женской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене поделилась своими эмоциями и отметила, что могла финишировать лучше.

— Силы есть. Наверное, недоработала финиш. Я шла первой, нужно было проезжать через рубеж, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — Я испугалась, что еду не туда. Судьи смотрят на меня потерянные. Чуть сбавила и потеряла пару секунд. Но вообще, рада, что получилось работать на последнем круге. Не умирать, как вчера. Все уходы, все толчки были осознанные, я могла бы еще побороться.

Я люблю эстафеты. Для меня это самые интересные гонки в психологическом плане, хотя первый этап редко бегала, потому что не люблю мало разминаться после пристрелки. Мне немного не хватало времени на разминку, но сегодня все распланировала и была настроена — сделала все что нужно.