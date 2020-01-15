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Кристина Резцова: «Нигде не халявила, не знаю, где можно было столько проиграть»

17:56

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое отставание в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Резцова с одним промахом стала 42-й, отстав ходом от победительницы Тирил Экхофф примерно полторы минуты.

— Старалась до подъема доходить на максимальной скорости, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — Нигде не отдыхала, не халявила и нахожусь в шоке от такого отставания. Не знаю, где можно было столько проиграть. Просто понятия не имею. Видимо, что-то не так.

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