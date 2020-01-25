Кристина Резцова: «Не говорила еще с Латыповым, поддержу его»

Россиянка Кристина Резцова после одиночной смешанной эстафеты этапа Кубка мира в словенском Поклюке прокомментировала итоги гонки.

Россия в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой оказалась на 13-й строчке.

— Я шла практически везде одна, — сказала Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Причем далеко совсем одна. При спуске девчонок подрезала, но я не упала и других не сбила. Все нормально. Состояние организма? Честно сказать, уже на первом этапе я почувствовал, что нет легкости, наверное, скажу, что это последствия гонки вчерашней, вечером чувствовалась усталость. Выходила и работала так, насколько хватило сил. На финише в том числе. Стрельба? Просто уже тренеры сказали, что надо рисковать, не проверила изготовку, своя ошибка, потом уже нормально стреляла, это, наверное, суета. Не говорила еще с Эдуардом Латыповым, поддержу его. Я не расстраиваюсь, будем продолжать бороться.