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Кристина Резцова — четвертая в спринте на чемпионате Европы

16:34

Россиянка Кристина Резцова заняла четвертое место в спринте на чемпионате Европы.

Первое место заняла шведка Элизабет Хегберг, второе — норвежка Ида Лин. Замкнула тройку Ирина Кривко из Белоруссии.

Биатлон

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1 промах)

2. Ида Лин (Норвегия) — отставание 14,4 (0)

3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)

5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)

6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)

22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)

23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)

27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)

41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)

59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4)

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