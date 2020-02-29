Кристина Резцова — четвертая в спринте на чемпионате Европы
Россиянка Кристина Резцова заняла четвертое место в спринте на чемпионате Европы.
Первое место заняла шведка Элизабет Хегберг, второе — норвежка Ида Лин. Замкнула тройку Ирина Кривко из Белоруссии.
Биатлон
Раубичи (Белоруссия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1 промах)
2. Ида Лин (Норвегия) — отставание 14,4 (0)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)
5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)
6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)
22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)
27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)
41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)
59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4)