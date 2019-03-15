Кристиансен назвал Россию в числе фаворитов мужской эстафеты на ЧМ

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен заявил, что его команда хочет завоевать золото в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 26-летний спортсмен добавил, что не расскажет о том, какой этап он будет бежать, назвав эту информацию "государственной тайной".

- Думаю, гонка будет очень волнительной, - приводит слова Кристиансена Expressen. - На бумаге есть много сильных команд. Думаю, борьба развернется между Норвегией, Швецией, Францией, Германией и Россией. Мы очень хотим выиграть золото, особенно учитывая, что чемпионат проходит в Эстерсунде.

Мой этап? Не хочу раскрывать эту информацию. Это государственная тайна.

Напомним, на чемпионате мира в Эстерсунде Кристиансен завоевал золото в смешанной эстафете.

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