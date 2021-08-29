Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону
19:00
Россиянин Ярослав Костюков занял третье место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.
Победу в гонке одержал Михал Крчмарж из Чехии (27.01,5). Россиянин отстал от него на 15,9 секунд.
Вторым финишировал Флоран Клод из Бельгии (+15,7).
Читайте также
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю