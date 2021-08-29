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Костюков завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

19:00
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Россиянин Ярослав Костюков занял третье место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

Победу в гонке одержал Михал Крчмарж из Чехии (27.01,5). Россиянин отстал от него на 15,9 секунд.

Вторым финишировал Флоран Клод из Бельгии (+15,7).

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Екатерина Савостина все материалы автора

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