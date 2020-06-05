Королькевич считает, что Логинов не нуждается в чужих советах

Словенский тренер Владимир Королькевич считает неуместным давать советы чемпиону мира по биатлону Александру Логинову по поводу того, как ему остановить травлю, связанную с допинговым прошлым.

— Логинов понес наказание и доказал, что способен честно выступать на самом высоком уровне, он стал чемпионом мира, несмотря на колоссальное давление, — цитирует Королькевича ТАСС. — Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг. Ясно, что это тяжело, но, по крайней мере, пытаться надо.

Ряд соперников призвали Логинова публично извиниться и объяснить причину попадания в 2013 году в его организм эритропоэтина, что повлекло дисквалификацию. Российский биатлонист считает себя невиновным, однако подробности того дела не раскрывает.