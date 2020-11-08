Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение

Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Корнев был дисквалифицирован на год за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, срок его отстранения истек 11 апреля.

Корневу 29 лет, он является призером чемпионата России, чемпионом мира среди юниоров по летнему биатлону. За основную сборную дебютировал в сезоне-2014/15, но почти все гонки провел в Кубке IBU.