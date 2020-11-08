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Допинг

Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение

16:28
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Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Корнев был дисквалифицирован на год за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, срок его отстранения истек 11 апреля.

Корневу 29 лет, он является призером чемпионата России, чемпионом мира среди юниоров по летнему биатлону. За основную сборную дебютировал в сезоне-2014/15, но почти все гонки провел в Кубке IBU.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9941681

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