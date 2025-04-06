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6 апреля, 13:30

Лапшин: «Из-за стресса начало все рушиться по здоровью. Было что-то схожее с Большуновым»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Корейский биатлонист Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» рассказал, почему не показал хороший результат на декабрьских стартах Кубка мира.

Сборная Кореи не выступала на Кубке мира в 2025-м, уехав после Нового года готовиться и участвовать в Азиатских играх. Лапшина на Азиаде не было, так как его клуб запретил своим биатлонистам участвовать в отборе на эти соревнования.

— Ты в интервью в январе рассказывал, что имелся маленький шанс поехать на последний триместр Кубка мира...

— Это я, конечно, лукавил.

— То есть ты понимал, что международный сезон закончен?

— Я это понял 17 ноября, когда приняли это решение. У меня был такой большой стресс, что начало все рушиться по здоровью. Поэтому, естественно, не показал на Кубке мира в декабре результат. На самом деле у меня было что-то схожее с Большуновым. Общались с человеком, который с Большуновым работает. Он рассказывал, какие проблемы у него были. Они такие же, как у меня, очень похоже все было. Пробежали соревнования больными, что отразилось на здоровье, на нервных окончаниях, железе и многом другом. Как будто что-то подгорело. Понятно, что у Большунова имеется большая поддержка и возможность из этого выбраться быстрее. А у меня такой возможности нет. До сих пор не понимаю, что случилось с организмом. Пережитый стресс был последней каплей в этом море.

— Когда выступал на этапе в Анси в декабре, не думал, что это, возможно, последний этап Кубка мира в карьере?

— Проскакивало, кстати. Я об этом думал, — сказал Лапшин «СЭ».

Тимофей Лапшин.«Нам хотят впаять международный бан». Бывшему российскому биатлонисту Тимофею Лапшину не дают выступать за Корею

Тимофей Лапшин
Биатлон
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