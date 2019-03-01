Корастылев стал четвертым в суперспринте на этапе Кубка IBU в Отепя

Российский биатлонист Сергей Корастылев занял 4-е место в финале суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Победу одержал норвежец Эннре Стремсхейм, второе место занял итальянец Даниеле Каппеллари, третье - еще один представитель Норвегии Хенрик Л`Абе-Лунн.

Россиянин Семен Сучилов стал 10-м, Антон Бабиков - 14-м, Карим Халили - 15-м, Игорь Малиновский - 17-м.

Отепя (Эстония)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт. Финал

1. Эннре Стремсхейм (Норвегия) - 13.13,2 (2 шт.круга)

2. Даниеле Каппеллари (Италия) - 13,8 (1)

3. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) - 24,6 (1)

4. Сергей Корастылев (Россия) - 28,3 (1)

5. Антон Синапов (Болгария) - 31,7 (2)

6. Давид Цобель (Германия) - 32,7 (3)...

10. Семен Сучилов (Россия) - 1.12,9 (4)...

14. Антон Бабиков (Россия) - 1.25,1 (6)

15. Карим Халили (Россия) - 1.25,5 (3)...

17. Игорь Малиновский (Россия) - 1.29,3 (3)

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