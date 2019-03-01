Корастылев стал четвертым в суперспринте на этапе Кубка IBU в Отепя

Российский биатлонист Сергей Корастылев занял 4-е место в финале суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Победу одержал норвежец Эннре Стремсхейм, второе место занял итальянец Даниеле Каппеллари, третье - еще один представитель Норвегии Хенрик Л`Абе-Лунн.
Россиянин Семен Сучилов стал 10-м, Антон Бабиков - 14-м, Карим Халили - 15-м, Игорь Малиновский - 17-м.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт. Финал
1. Эннре Стремсхейм (Норвегия) - 13.13,2 (2 шт.круга)
2. Даниеле Каппеллари (Италия) - 13,8 (1)
3. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) - 24,6 (1)
4. Сергей Корастылев (Россия) - 28,3 (1)
5. Антон Синапов (Болгария) - 31,7 (2)
6. Давид Цобель (Германия) - 32,7 (3)...
10. Семен Сучилов (Россия) - 1.12,9 (4)...
14. Антон Бабиков (Россия) - 1.25,1 (6)
15. Карим Халили (Россия) - 1.25,5 (3)...
17. Игорь Малиновский (Россия) - 1.29,3 (3)