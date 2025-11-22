Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих ожиданиях от нового биатлонного сезона в России.

22 ноября в Ханты-Мансийске стартовал Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Я жду, что у спортсменов по-прежнему будут гореть глаза, несмотря на то, что мы пропускаем Олимпиаду. Тем не менее, отчаиваться не будем. Биатлон прекрасен, биатлон любим. Из-за того, что балбесы из IBU не допускают белорусов, у нас есть международные соревнования с хорошей конкуренцией — со Смольскими, Лазовским, Солой и другими ребятами. Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов к себе на Кубок мира и другие соревнования, чтобы нам показать фигу», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года.