Команда «Спорт-Экспресса» взошла на подиум в биатлонной эстафете

Команда «Спорт-Экспресса» заняла третье место в эстафете по летнему биатлону в Химках

Команда, составленная из журналистов «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова, Марии Марковой и Антона Бабошина, заняла третье место в эстафете по летнему биатлону на празднике в Химках, посвященному закрытию сезона.

Турнир, организованный Федерацией биатлона Московской области, открылся детскими соревнованиями, в которых выступали команды разных возрастов из восьми регионов страны, а завершился стартами для журналистов. Впрочем, среди 15 сборных были и выступавшие вне конкурса трио биатлонных судей и тренеров, команды спортивных блогеров и даже представители МХТ имени Чехова.

В качестве почетных гостей на стадионе «Снежинка» в Химках присутствовали известные тренеры Юрий Каминский, Андрей Прокунин, Александр Касперович, олимпийский призер Кристина Резцова, биа сборных России Кирилл Стрельцов и Анастасия Гореева.

После опробования пневматического оружия и небольшого стрелкового турнира состоялась эстафета 3 х 0,6 километра с двумя огневыми рубежами. Победу в ней одержала сборная Минспорта Московской области, второе место заняли блогеры из «Броуки» — 2, а журналисты «СЭ» стали третьими.